فائض إنتاجي ضخم للدواجن وخطة للتصدير.. هل تنخفض الأسعار أم تستقر؟

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تصدير الدواجن لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، بل سيسهم في تحقيق الاستقرار، موضحًا أن عائدات التصدير ستوفر العملة الصعبة اللازمة لدعم وزيادة الإنتاج.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن مصر تمتلك حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن يُقدّر بنحو 30%، وهو ما يسمح بالتوسع في التصدير دون التأثير على تلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في استيراد المزيد من الكتاكيت ومستلزمات الإنتاج، خاصة الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، بما ينعكس على زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يستهدف رفع معدلات الإنتاج لتصل إلى نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا بنهاية يونيو، مقارنة بحوالي 4 ملايين دجاجة في السابق، في إطار خطة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز فرص التصدير.

كما لفت إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة جهود ممتدة، بدأت بقرار القيادة السياسية بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، والتي تعمل تحت إشراف الحكومة ووزارة الزراعة، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات، خاصة ما يتعلق بتوفير الأعلاف وضبط السوق.