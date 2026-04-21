الفراخ البيضاء بكام؟..أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أبريل، استقرارا نسبيا في الأسواق، حيث يزداد الطلب على شراء الفراخ البيضاء وسعر كيلو البانيه باعتباره المنتج الأكثر طلبا وإقبالا .

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع عند مستوى 81 جنيهًا، في حين يصل إلى المستهلك في الأسواق المحلية بمتوسط سعر يقترب من 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 110 جنيهات، فيما يصل إلى المستهلك في الاسواق ومحال البيع بمتوسط يقارب 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 108 جنيهات، بينما يعرض للمستهلك في الاسواق الشعبية ومحال التجزئة بمتوسط سعر يلامس 118 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه في الأسواق ما بين 200 و230 جنيها، مع اختلاف السعر حسب المنطقة وجودة المنتج.

أسعار البيض اليوم في المزارع

وعلى صعيد أسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر حوالي 125 جنيهًا، فيما سجل البيض البلدي نحو 130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الديك الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا، بينما بلغ سعر الديك الرومي بوزن 7 كيلو حوالي 1330 جنيهًا، ووصل سعر الديك الرومي بوزن 10 كيلو إلى نحو 1900 جنيه، كما سجل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم نحو 400 جنيه.

تشغيل بورصة الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه يجب إعادة تشغيل بورصة الدواجن مرة أخرى، على أن تضم خبراء القطاع وتكون تحت إشراف وزارة الزراعة أو جهاز “مستقبل مصر”.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اختلاف الأسعار في السوق يرجع بشكل أساسي إلى تعدد الحلقات الوسيطة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

سعر الفراخ حسب المنطقة

وتابع أن بعض محال بيع الدواجن تقوم بتسعير المنتجات وفقًا لمستوى المنطقة السكنية، مؤكدا أنه لا بد من وجود سعر عادل يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج اليومي يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين دجاجة، متوقعًا ارتفاعه إلى 5 ملايين دجاجة يوميًا بنهاية يونيو المقبل، وهو ما قد يساهم في خفض الأسعار.