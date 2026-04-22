وزير الثقافة اللبناني: نراقب باهتمام مسار وقف إطلاق النار

قال غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، إن لبنان يراقب باهتمام مسار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود مسارين أساسيين في هذا الإطار.

وأوضح سلامة خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية. أن وقف إطلاق النار في لبنان يمتد مبدئيًا حتى 27 أبريل، لافتًا إلى أن الاجتماع التمهيدي الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والمقرر عقده في واشنطن، سيبحث في مقدمة جدول أعماله مسألة تمديد هذه المهلة لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع إضافية، مبيّنا أن الهدف من ذلك هو تهيئة أجواء هادئة على الأرض تتيح الانطلاق في مفاوضات جدية حول القضايا الخلافية.

وأضاف أن الجانب اللبناني سيدعو إلى تمديد الهدنة، بالتوازي مع التشديد على ضرورة الالتزام بها، خاصة في ظل تسجيل خروقات خلال الأسابيع والأيام الماضية، سواء عبر إطلاق النار أو من خلال ممارسات أخرى.

وأشار سلامة إلى أن من بين هذه الخروقات عمليات تجريف تجري حاليًا في جنوب لبنان، والتي أدت إلى تدمير عدد كبير من القرى، يتجاوز 40 إلى 50 قرية، وطمس إرث تاريخي يمتد لقرون، مؤكدا أن لبنان يطالب بوقف هذه الأعمال فورًا لتعزيز استقرار وقف إطلاق النار.

كما لفت إلى أن لبنان يضع في اعتباره التطورات الإقليمية، خصوصًا ما يجري في منطقة الخليج، محذرًا من أن أي تعثر في المحادثات الجارية قد ينعكس سلبًا على الوضع في لبنان.

وختم بالقول إن أي تمديد للتهدئة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالتوتر مع إيران، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

