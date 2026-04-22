عون: الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار في لبنان



أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار ولن اوفر أي جهد في سبيل انهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا.

وقال عون خلال استقباله "اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهحي : في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الاسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب.

وبيّن عون أن الدعم الأمريكي الذي ابلغ به الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا " وفّر لنا فرصة لا يجوز ان نضيعها لانها قد لا تتكرر."

وشدد على أن عودة النازحين الى قراهم هي من الأولويات لاسيما وان أبناء الجنوب، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان.