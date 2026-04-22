لبنان.. عون يشدد على ضرورة زيادة القوى العسكرية والأمنية ببيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليأتي عملها متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا.



كما دعا عون خلال ترؤسه اجتماعاً امنياً إلى ضرورة دهم الأماكن التي تضم مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد الى الأجهزة المعنية، وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أي جهة كانت.



وشدد الرئيس اللبناني على أنه من غير المسموح لاي كائن ان يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية او يسيء الى الاستقرار الأمني لان المحافظة على السلم الاهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط احمر.



كما ثمن عون الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لاعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم في ظروف آمنة ومستقرة.