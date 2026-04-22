وزير الثقافة اللبناني: قلقون إزاء الموقف الإسرائيلي من اتفاق الهدنة

قال غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، إن لبنان يشعر بقلق متزايد إزاء التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.

وأوضح سلامة خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا القلق يستند إلى تجارب سابقة، مشيرًا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ومخاوف من احتمال تراجع إسرائيل عن التزاماتها بعد سنوات من توقيع أي اتفاق جديد، مضيفا أن لبنان يسعى، في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، إلى ضمان أن تكون أي تفاهمات مستقبلية، لا سيما المتعلقة بترسيم الحدود البرية، ثابتة وملزمة وغير قابلة للتنصل.

وأكد أن لبنان يطالب باتفاقات واضحة ومستقرة، تحول دون أي تغيير أحادي في المواقف من الجانب الإسرائيلي في المستقبل.

وفي السياق الدستوري، أشار سلامة إلى أن رئيس الجمهورية يمتلك الصلاحية الكاملة لإجراء المفاوضات مع الأطراف الخارجية، وفقًا للمادة 52 من الدستور اللبناني، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لافتا إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء للموافقة، ثم على مجلس النواب للتصديق.

وكشف أن رئيس الجمهورية كان قد بادر، قبل نحو 3 أشهر من اندلاع الحرب الحالية، إلى الدعوة لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تبدأ بوقف إطلاق النار، وقد تمتد إلى معالجة الحالة العدائية بين الطرفين.

وختم سلامة بالإشارة إلى أن هذا الطرح اللبناني لم يلقَ استجابة إيجابية من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

