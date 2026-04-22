صناعة الأخشاب: مرونة مواعيد النقل ضرورة لدعم سلاسل الإمداد وتخفيف أعباء الصناعة

أكد محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، تقديره لجهود الدولة في تنظيم الحركة المرورية داخل المدن، مشيرًا إلى أهمية هذه الإجراءات في الحد من التكدسات وتحسين كفاءة الطرق.

وأوضح أن تطبيق قرار تنظيم سير سيارات النقل، خاصة سيارات "الجامبو"، بصورته الحالية قد يفرض بعض التحديات اللوجستية على القطاع الصناعي، نتيجة عدم توافق مواعيد التشغيل مع ساعات عمل الأسواق والمخازن، وهو ما قد يؤثر على انسياب حركة البضائع.

وأضاف عبدالغفار أن هناك حاجة لدراسة إدخال قدر من المرونة على فترات السماح، سواء عبر مد ساعات التشغيل أو تطبيق نظام أكثر مرونة يراعي طبيعة سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار حركة النقل دون الإخلال بالأهداف المرورية.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين السيولة المرورية واستقرار السوق يمثل أولوية مشتركة، لافتًا إلى أن أي تعديلات مرنة على المواعيد الحالية من شأنها دعم استمرارية تدفق السلع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القطاعات الصناعية للوصول إلى حلول عملية تحقق الصالح العام وتدعم كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق، في إطار قرار تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدن خلال فترات محددة.