قبل أسبوع من نهاية تقديم الإقرارات.. الضرائب تعلن مزايا للممولين

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025 متاح فقط لمدة 8 أيام، وذلك طبقًا للمدة القانونية المقرر انتهاؤها بحلول 30 أبريل الجاري، داعيةً شركاءنا الممولين من أصحاب الشركات بالمبادرة والإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية قبل نفاد المواعيد الرسمية.

وقالت المصلحة برئاسة رشا عبد العال إنه توفر لجميع الممولين سُبل الدعم الفني اللازم لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد الفرق الفنية داخل كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

كما يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى، كل الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

وتضيف المصلحة أن مأموريات الضرائب تعمل بأعلى كفاءة لاستقبال الممولين وتقديم المساعدات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه ممثلي الشركات أثناء عملية تقديم الإقرارات الإلكترونية.

وتشير إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم الدعم الفني اللازم ليسير تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، وحل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

وتوجه المصلحة الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، ومركز ثانِ كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول متوسطي الممولين، ومركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، بتقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني:

www.eta.gov.eg

أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي:

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

لضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، يوجد قنوات متنوعة للتواصل من خلال:

الخط الساخن: 16395

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/@tax_egypt

فيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

لينكد ان:

https://www.linkedin.com/company/egypt-tax