مصلحة الضرائب: 33 تعديلا تشريعيا في حزمة التيسيرات الضريبية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية أعلن عن حوافز وتيسيرات جديدة في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، موضحًا أن الحزمة الأولى كانت قد صدرت 12 فبراير من عام 2025، واستمر العمل بها حتى 12-8- 2025.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير وروان أبو العينين، إن الحزمة الثانية تتضمن 33 تعديلا تشريعيا.

وأوضح أن التعديل التشريعي سيكون على قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وبه 7 تعديلات، وأن قانون رسم الموارد المالية بتعديل، وقانون القيمة المضافة سيكون به 7 تعديلات، والباقي إجراءات من القائمة البيضاء، وكارت التميز.

وأضاف أن من أهم القرارت هو تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبة حتى 31 ديسمبر 2026، وأن الهدف من هذا القانون الانتهاء من جميع المنازعات الضريبية، المنظورة أمام القضاء أو لجان الطعن.