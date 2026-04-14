اقتصاد

رشا عبد العال تكرم فريق كرة القدم بمصلحة الضرائب لفوزه بكأس الدورة الرمضانية لوزارة المالية

محمد يحيي

 اختُتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها وزارة المالية، وسط أجواء رياضية متميزة ومشاركة واسعة من مختلف المصالح والقطاعات التابعة للوزارة في ظل دعم  أحمد كجوك وزير المالية للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين.

وفي هذا الإطار، تقدمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير المالية على دعمه المستمر وحرصه على تعزيز روح التعاون والترابط بين العاملين، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل إيجابية قائمة على الانتماء والعمل الجماعي.

وأوضحت رشا عبدالعال، أن المشاركة في الأنشطة الرياضية لوزارة المالية تأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتعزيز الروابط الإنسانية وروح الفريق بين العاملين، حيث قامت الإدارة المركزية للعلاقات العامة بتشكيل فريق كرة قدم يضم مواهب رياضية من قطاعي القيمة المضافة والدخل، مشيرةً إلى أنه جرى توفير كافة سبل الدعم والزي الرياضي للفريق، مع تكثيف الاستعدادات لمشاركة فريق الكرة الخماسية في الدورة الرمضانية التي نظمتها وزارة المالية. وقد شهدت البطولة أداءً رفيع المستوى من فريق المصلحة، الذي خاض مباريات ذات تنافسية عالية، مما عكس قيم التعاون والانتماء.

قامت رشا عبد العال بتكريم فريق كرة القدم بمصلحة الضرائب المصرية، عقب فوزه بكأس الدورة الرمضانية، بعد أداء قوي ومتميز تُوّج بحصد البطولة، إلى جانب تحقيق الفريق لجميع الجوائز الفردية، والتي شملت جائزة أحسن لاعب، وهداف الدورة، وأحسن مدير فني.

وشهدت الدورة منافسة قوية بمشاركة عدد من مصالح وقطاعات وزارة المالية، من بينها مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، إلى جانب عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.

وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الدورة شهدت لأول مرة مشاركة موسعة لمصالح الوزارة، حيث شارك بها 13 فريقًا لكرة القدم، من بينها أربعة فرق تمثل المصالح التابعة، بالإضافة إلى فرق من قطاعات الوزارة المختلفة، مشيرة إلى أن المباريات أُقيمت على ملاعب دار الحرس الجمهوري في أجواء تنافسية وروح رياضية متميزة.

ومن الجدير بالذكر أن المباراة النهائية أُقيمت في 14 مارس 2026، وجمعت بين فريقي مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وانتهت بفوز فريق مصلحة الضرائب المصرية بفارق هدفين، حيث قام ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بتتويج الفريق بكأس الدورة

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

