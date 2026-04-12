خدمات

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

عبد العزيز جمال

يترقب نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات أبريل 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف رسميًا، ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحسين آليات صرف الرواتب وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 أبريل الجاري، بدلًا من الموعد التقليدي، على أن تستمر عمليات الصرف خلال الأيام التالية وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.
 

زيادة المرتبات أبريل 2023

ويهدف هذا التنظيم إلى منع التكدس، وضمان انسيابية عملية الصرف في مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2026

وفرت الدولة عدة وسائل لصرف مرتبات أبريل 2026، بما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد 
  • الحسابات البنكية المرتبطة بالرواتب

وتسهم هذه الخيارات في تقليل الضغط على نقاط السحب، وتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم دون معاناة.
 

صرف مرتبات شهر مارس 2026

حقيقة زيادة مرتبات أبريل 2026

حسمت المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

أهمية الموعد للمواطنين

يمثل توقيت صرف مرتبات أبريل 2026 أهمية كبيرة لدى الموظفين، حيث يرتبط بشكل مباشر بسداد الالتزامات الشهرية مثل الإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه، والمصروفات الأساسية.

كما يساعد الإعلان المبكر عن الموعد في تمكين الأسر من التخطيط المالي بشكل أفضل، وتجنب أي أزمات سيولة خلال الشهر.

موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة المرتبات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، حيث سيتم صرف الرواتب بالزيادات الجديدة مع مرتبات شهر يوليو.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، في واحدة من أكبر زيادات الأجور خلال السنوات الأخيرة.

علاوات دورية وزيادات إضافية

لم تقتصر الزيادات على رفع الحد الأدنى فقط، بل تضمنت أيضًا حزمة من العلاوات لتحسين دخول العاملين، حيث تقرر:

  • علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، وضمان استفادة الجميع من الزيادات الجديدة.
 

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

ضمن توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية، تم إقرار زيادات إضافية لفئات بعينها، أبرزها:

  • زيادة رواتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا
  • منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا
  • رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%

وتأتي هذه القرارات في إطار تحسين أوضاع العاملين في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز التنمية.

موعد زيادة المعاشات 2026

على جانب آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون الزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الجارية حاليًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

الإيجار القديم

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

ترشيحاتنا

ابن المنوفية

أهالي المنوفية يستغيثون لانتشال جثمان طالب صيدلي غرق في بحر الريسة بالعريش

المتهمين

خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على محل بكفر الشيخ

صلاح عبدالله

ارحموها وارحمونا.. صلاح عبدالله يطالب بوقف تداول فيديوهات سيدة الإسكندرية

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

فيديو

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد