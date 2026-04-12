لو جالك تقدير جزافي.. كيف تحصل على رد لضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

تسعى مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ لتحفيز الممولين من خلال تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية باعتبارها أهم توجهات القيادة السياسية وتكليفاتها لوزارة المالية .





وفقًا لإجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب التابعة لها والتي تتضمن تيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية و تحصيل الضرائب المستحقة عن النشاط؛ وبالرغم من تلك العمليات إلا أنه قد يشوب عمليات المحاسبة بعض المغالطات أو التقديرات الجزافية.

اجراءات وآليات تخفيض ورد الضرائب علي القيمة المضافة.

حالات استحقاق الممول تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها دخلت في سلع أو خدمات أخرى.

الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.

الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية، وذلك في الحالات الآتية:

اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات. تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل. خصم الضريبة على مدخلات الانتاج البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

الضريبة السابق سدادها على األتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان إستخدامها وهو النشاط المرخص به للمنشأة.

الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

تستغرق إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة مدة ال تزيد عن 45 يو ًما من تاريخ إستيفاء المستندات.

مدة إدارة رد الضريبة لمراجعة طلب رد الضريبة لنظام اليدوي

تلتزم إدارة رد الضريبة باستلام طلبات الرد مرفقا بها كلافة المستندات الداعمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل وذلك في النظام اليدوي.

الاجراءات التي تتخذها إدارة رد الضريبة في حالة عدم إستكمال كافة المستندات اللازمة لرد الضريبة

في حالة عدم إستكمال كافة المستندات الالزمة لرد الضريبة، يتعين على مأمور رد الضريبة إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب إستكمالها

يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره.

الفترة الضريبية التي يتم تقديم طلب لرد الضريبة عنها

يتم تقديم طلب الرد عن فترة ضريبية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به كافة المستندات الداعمة للرد وفقا أحكام القانون وتعديلاته واللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام التقاد

ويجوز للشركات التي تقوم بتسوية الضريبة المستحقة بالإقرارات المدينة من الأرصدة الدائنة بالإقرارات أن تتقدم بطلب لرد الضريبة حتى أخر سنة مالية يوجد بها رصيد دائن، ويكون متضمنا الحركة الدائنة للأرصدة عن أكثر من سنة مالية سابقة.

كما أنه لم يعد هناك أي اعتراف بالفواتير الورقية لرد الضريبة.

المهلة التي تقوم المكاتب الأمانية بمراجعة المستندات المقدمة من الممول

يقوم طالب الرد بتقديم أصول المستندات بالمكاتب الأمامية للمراجعة خلال 4 أيام.

وفي حالة عدم تقديم أصول المستندات خلال تلك المدة يتم إغلاق الحالة.

المدة يتم السماح بها للممول استكمال المستندات ضمن المدة القانونية لرد الضريبة هي 45 يومًا.

كما أن جميع المدد التي تُمنح للممول إلستكمال مستنداته الالزمة لرد الضريبة التي تدخل

ضمن المدة القانونية للرد خلال 45 يومًا.

ويتم إحتساب هذه المدة القانونية من تاريخ إستكمال المستندات.