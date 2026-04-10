مستشار الضرائب يكشف تفاصيل إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى من التصرفات العقارية

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل جديدة بشأن إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى من التصرفات العقارية.

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يأتي في إطار التسهيلات الضريبة الجديدة وهذا الأمر يتجه لتشريع في مجلس النواب، متابعا أن هذا الأمر لا يعد بيع وبالتالي لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.

وتابع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار الاستثنائي يأتي استجابة مباشرة لمخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي، ويعكس حرص الدولة التام على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتسهيل المعاملات الأسرية.