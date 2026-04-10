شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة خاصة من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، احتفالا بأعياد شم النسيم، حيث استضافت الفسخاني أحمد شاهين، والمطربين زياد أحمد وأشرقت أحمد.

شاهد لماذا ضربت بسمه وهبه المطرب

وغنى زياد أحمد موال لولا الملام، بطريقة رائعة للغاية، وسط إعجاب الإعلامية بسمة وهبة، التي مازحته وضربته إعجابا وانفعالا بأدائه للموال.

ومن كلمات الأغنية: " لولا الملام والكلام يا حلو لاندلك

لولا الملام والكلام يا حلو لاندلك

وإن كان غرامك ألم... راضي وباتدلل

اللي حرمني منام الليل... واتدلل

اللي حرمني منام الليل... منام الليل... منام الليل... منام الليل

لو قالوا مهرك نجوم الليل أنا راضي

لو قالوا مهرك نجوم الليل... نجوم الليل... نجوم الليل... نجوم الليل أنا راضي".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن برنامج "90 دقيقة" يحتفل اليوم بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكدة أن هذه المناسبة لها مكانة خاصة في وجدان المصريين، إذ ترتبط بذكريات ممتدة عبر الأجيال: "النهارده بنحتفل بشم النسيم، وكلنا عندنا ذكريات في اليوم ده".

وأوضحت أن الاحتفال بشم النسيم ليس أمرًا حديثًا، بل هو تقليد راسخ توارثه المصريون منذ زمن طويل، قائلة: "من زمان جدًا وإحنا متعودين على اليوم ده"، حيث يستعيد الجميع طقوس الطفولة مثل تلوين البيض، وشراء الفسيخ، والخروج لقضاء الوقت في الحدائق أو على شواطئ البحر، وسط أجواء يغلب عليها الفرح والبهجة.

وتابعت، أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة للتجمعات العائلية والاجتماعية، حيث يحرص الأصدقاء والأقارب على الالتقاء وقضاء وقت ممتع، مواصلة: "بنستنى اليوم ده من السنة للسنة، ونتجمع فيه سواء مع الصحاب أو الأسرة".

وأكدت أن الشوارع والحدائق تتزين بألوان الربيع وروائح الزهور، ما يمنح المناسبة طابعًا مميزًا رغم الدعابة المرتبطة برائحة الفسيخ.



