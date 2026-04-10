مصطفي بكري: الرئيس السيسي أوضح لإيران رفض مصر للحرب ودعمها لأشقائها في الخليج

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن موقف مصري واضح وحاسم تجاه التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ الجانب الإيراني بشكل مباشر بموقف القاهرة الرافض للحرب والداعم للاستقرار.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أكد التزام مصر بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع إدانة واضحة لأي اعتداءات على دول الخليج أو الأردن أو العراق، وإعلان التضامن الكامل مع الأشقاء.

وأوضح أن هذا الموقف لم يكن دبلوماسيًا تقليديًا، بل جاء بشكل مباشر وصريح، يعكس ثبات السياسة المصرية ووضوح رؤيتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين أطراف دولية وإقليمية.

وأضاف بكري أن مصر تواصلت مع مختلف الأطراف في إطار جهود الوساطة، حيث تم الاتفاق على استمرار التواصل عبر القنوات الدبلوماسية، إلى جانب نقل مقترحات دولية تهدف إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد.

وأشار إلى أن التحركات المصرية تهدف في الأساس إلى منع انزلاق المنطقة إلى صراع واسع، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين القوى المختلفة، والحفاظ على استقرار المنطقة.