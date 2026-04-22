الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

40 مدنيا إسرائيليا يتوغلون مئات الأمتار داخل الأراضي السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توقيف 40 مدنيًا إسرائيليًا بعد توغلهم لمسافة مئات الأمتار داخل الأراضي السورية، في حادثة أثارت تساؤلات حول ملابسات هذا التحرك غير المعتاد على خط وقف إطلاق النار في الجولان.

توغل مدني في منطقة حساسة

ووفقًا لبيان الجيش، فإن المدنيين عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة تُعد شديدة الحساسية أمنيًا، حيث تنتشر قوات عسكرية وتخضع لمراقبة مشددة. ولم يوضح البيان الدوافع الكاملة وراء هذا التوغل، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه قد يكون بدافع الاستكشاف أو بدوافع أيديولوجية لدى بعض المشاركين.

وتُعد الحدود في مرتفعات الجولان من أكثر المناطق توترًا، إذ تشهد بين الحين والآخر حوادث اختراق أو اشتباكات محدودة، ما يجعل أي تحرك غير منسق يحمل مخاطر كبيرة على المدنيين.

تحقيقات وتحذيرات من تكرار الحادث

أكد الجيش أنه قام بإعادة المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة وفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة كيفية حدوث الاختراق ومن يقف وراء تنظيمه. كما شدد على أن الدخول إلى مناطق عسكرية مغلقة أو عبور الحدود دون تصريح يُعد مخالفة خطيرة قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الجنوب السوري توترات متقطعة، ما يزيد من حساسية أي تحرك على الحدود، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، ويعزز المخاوف من احتمال وقوع حوادث قد تتطور إلى مواجهات غير محسوبة.

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
اورمان الشرقية
