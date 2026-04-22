جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.. التفاصيل

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن “غياب الخلافات الجوهرية” مع لبنان تتناقض مع مواقف عسكرية موازية، تعكس استعدادًا إسرائيليًا للتصعيد، في محاولة لطمأنة الداخل الإسرائيلي عشية جولة مفاوضات جديدة.

وأوضحت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن مسؤولين إسرائيليين، بينهم المتحدث باسم الجيش ورئيس الأركان، أكدوا جاهزية القوات للعودة إلى القتال على مختلف الجبهات، في حين تحدث ساعر عن توافق مع الحكومة اللبنانية حول قضايا تتعلق بنزع سلاح حزب الله، وهو ما يتزامن مع التحضير لاجتماع مرتقب في واشنطن.

وأضافت أن جوهر الخلاف يتمثل في ملف ترسيم الحدود، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تبدي نية للانسحاب من جنوب لبنان، بل تسعى لفرض واقع ميداني عبر إبقاء قواتها داخل عمق يصل إلى 10 كيلومترات، فيما تسميه "منطقة عازلة"، ما يعكس توجهاً لتكريس سيطرة فعلية على أراضٍ لبنانية.

