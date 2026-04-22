1,5 ٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر فبراير 2026

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاربعاء الموافق 4/22/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2026.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 120,69 خلال شهر فبراير 2026 (أولـي) مقابل 118,88 خلال شهر يناير 2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1,5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 140,48 خـــلال شــهـر فبراير 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر يناير 2026 حيــث بلــغ 128,82 بنسبــه ارتفاع قدرها 9,05٪ وذلك لظروف السوق وهيئة الدواء المصرية.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات 459,74 خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير 2026 حيث بلغ 355,65 بنسبة ارتفاع قدرها 29,27% وذلك حسب العرض والطلب .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنسوجات 149,59 خــــلال شهــر فبراير 2026 مقــارنة بشــهــر يناير 2026 حيــث بلــــغ 161,52 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 7,39٪ وذلك لانخفاض عدد ورديات العمال في شهر رمضان.

• بلـغ الرقـم القياسـي للطباعة و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة 106,61 خـــلال شهــــر فبراير 2026 مقــارنـة بشــهر يناير 2026 حــيــث بــلـــغ 124,18 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 14,15٪ وذلك بسبب الانتهاء من عقود تتبع وزاره التربية والتعليم.