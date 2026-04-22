بي إم دبليو تستبدل الروبوتات بالبشر لتصنيع السيارات الكهربائية

كشفت شركة بي إم دبليو عن خطوة رائدة في عالم تصنيع السيارات، حيث بدأت في نشر روبوتات بشرية متطورة داخل خطوط الإنتاج في مصنع “لايبزيج” المخصص للسيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة لكسر الجمود التقليدي للأذرع الروبوتية الضخمة المثبتة في أماكنها، حيث تتميز الروبوتات الجديدة بقدرتها على الحركة والتكيف مع المهام المتغيرة بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الحاجة لإعادة تجهيز المصانع بتكاليف باهظة عند تحديث موديلات السيارات.

كفاءة إنتاجية وتقليل الهدر بنسبة 50%

أثبتت الروبوتات المدعومة برمجياً قدرة فائقة على تحسين مرونة التصنيع، حيث ساهمت في تقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمليات الإنتاجية بشكل ملحوظ.

وبدلاً من الآلات الجامدة التي تؤدي وظيفة واحدة محددة، تستطيع هذه الروبوتات البشرية القيام بمهام متعددة والتعامل مع مكونات السيارة الكهربائية بدقة متناهية، وهو ما يمنح بي إم دبليو ميزة تنافسية كبرى في خفض التكاليف النهائية للمستهلك في عام 2026.

استراتيجية "iFACTORY": الإنتاج الذكي والأخضر

تعد هذه الخطوة جزءاً أصيلاً من استراتيجية بي إم دبليو العالمية المعروفة باسم "iFACTORY"، والتي تهدف إلى خلق بيئة إنتاج "رشيقة، خضراء، ورقمنة".

ومن خلال دمج هذه الآلات الذكية، تسعى العلامة البافارية لتجاوز عوائق التصنيع التقليدي، حيث توفر الروبوتات البشرية حلاً مثالياً يجمع بين دقة الآلة ومرونة الحركة البشرية، مما يمهد الطريق لعصر جديد من إنتاج السيارات الكهربائية يعتمد كليًا على التكنولوجيا التكيفية والذكاء الاصطناعي.