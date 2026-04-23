قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن.

المقادير:

كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن

2 حبة بصل مبشورة ناعمة

4 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة من السبع بهارات

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا (أو ملعقة صغيرة بيكنج باودر)



طريقة التحضير لعمل الكفتة المشوية

نبدأ ببشر البصل ثم نُصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانبا.

نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المُشكَّلة من (الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات) ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً.

نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيداً حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانباً.

نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن.

نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم.