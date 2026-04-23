القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض 29 سفينة ضمن حصار مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت 29 سفينة خلال تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروضة على إيران، في تصعيد لافت يعكس حساسية الوضع في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

وذكرت القيادة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن القوات الأمريكية طلبت من السفن المعنية العودة إلى موانئها، في إطار تطبيق الإجراءات المرتبطة بالحظر البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأكدت أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود “تنفيذ القيود المفروضة ومنع أي خروقات محتملة”.

وفي السياق ذاته، نفت القيادة المركزية صحة التقارير التي تحدثت عن تمكن بعض السفن التجارية من عبور المنطقة رغم الإجراءات الأميركية، مشددة على أن عمليات المراقبة والاعتراض مستمرة بشكل مكثف لضمان الالتزام الكامل بالحظر.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الإقليم توترًا متزايدًا، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الجاري.

وكانت جولة من المحادثات بين الجانبين قد عُقدت في إسلام آباد، إلا أنها انتهت دون تحقيق تقدم ملموس أو التوصل إلى اتفاق نهائي، ما أبقى حالة الغموض قائمة بشأن مستقبل التهدئة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد فيه ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى زيادة التوتر في المنطقة، خاصة إذا استمرت عمليات الاعتراض أو تطورت إلى مواجهات مباشرة.

من جانب آخر، لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بشأن إعلان القيادة المركزية الأميركية، إلا أن طهران كانت قد وصفت في وقت سابق الحصار البحري بأنه “إجراء عدائي”، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويرى محللون أن استمرار هذه الإجراءات يعكس صعوبة الفصل بين المسار العسكري والدبلوماسي في الأزمة الحالية، حيث تتزامن جهود التفاوض مع تحركات ميدانية تزيد من تعقيد المشهد.

في المجمل، يشير اعتراض هذا العدد من السفن إلى تصعيد عملي في تنفيذ الحصار البحري، ما يضع المنطقة أمام مرحلة دقيقة تتطلب توازنًا حذرًا بين الضغوط العسكرية ومحاولات الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.