البيت الأبيض: ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت ليفيت - للصحفيين اليوم /الأربعاء/ - أن ترامب يتطلع إلى رد "موحد" من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لتلقي مقترح من الإيرانيين.

وأضافت: "في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمني".

ولفتت ليفيت إلى أن سيطرة إيران على سفينتين لا تُعد خرقا لشروط الهدنة، لأن "هاتين السفينتين ليستا أمريكيتين ولا إسرائيليتين، بل هما سفينتان دوليتان". وفق وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وأضافت أن البحرية الإيرانية مُنيت بخسائر فادحة، وأن السفينتين المعنيتين "استولت عليهما زوارق حربية سريعة"، ما يعني أن إيران تتصرف "كقراصنة".

وأكدت ليفيت أن الحصار الذي فرضه ترامب لا يزال ساريا "على السفن القادمة من وإلى الموانئ الإيرانية"، وأن الاستيلاء الذي نفذته القوات الإيرانية "قرصنة نشهدها بأم أعيننا".