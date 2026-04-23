خطوة مفاجئة في البنتاجون.. خلع وزير البحرية جون سي فيلان من منصبه

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مغادرة جون سي فيلان، وزير البحرية الأمريكية منصبه بشكل فوري، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البحرية الأمريكية على المستويين العملياتي والاستراتيجي.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن الوزارة، فإن المسؤول غادر منصبه “اعتبارًا من الآن”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب القرار، أو ما إذا كان قد جاء بناءً على استقالة طوعية أو بقرار إداري.

كما لم يتم الكشف عن اسم البديل بشكل فوري، في وقت أكدت فيه الوزارة أن مهام المنصب ستُدار مؤقتًا من قبل مسؤولين كبار إلى حين تعيين خليفة دائم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس، حيث تشهد المؤسسة العسكرية الأمريكية ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الدولية المتصاعدة، خاصة في مناطق مثل المحيطين الهندي والهادئ، والشرق الأوسط، حيث تلعب البحرية دورًا محوريًا في تأمين الممرات البحرية وحماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

كما تأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة أشارت إلى ضغوط على سلاسل الإمداد الدفاعية، ونقص في بعض الموارد الحيوية، ما قد يكون له انعكاسات على أداء القوات البحرية وقدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة.

من جهة أخرى، لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو من الكونغرس بشأن هذه الخطوة، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالقرار. إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى احتمال صدور توضيحات إضافية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

ويُعد منصب وزير البحرية من المناصب المدنية العليا داخل وزارة الدفاع، حيث يشرف على إدارة شؤون البحرية ومشاة البحرية، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والميزانيات والتطوير التقني.