مانشستر سيتي يخطف الصدارة بفوز ثمين على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر سيتي نتائجه القوية في الفترة الأخيرة، وحقق فوزًا صعبًا على حساب نظيره بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيلته الأساسية دون أي تغييرات، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي سعى لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ونجح السيتي في افتتاح التسجيل مبكرًا بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي استغل تمريرة مميزة من جيريمي دوكو، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة داخل الشباك بطريقة رائعة.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بشكل كامل، في ظل تراجع دفاعي واضح من جانب بيرنلي، ورغم الفرص المتعددة التي سنحت للضيوف، إلا أن النتيجة ظلت على حالها بهدف دون رد حتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة ليواصل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على آرسنال بفارق الأهداف بعد تساوي الفريقين في النقاط، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 20 نقطة ليقترب بشكل كبير من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وتبقى المنافسة مشتعلة في الجولات المتبقية، حيث سيتم حسم اللقب وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي التي تعتمد على النقاط أولًا، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا المواجهات المباشرة في حال استمرار التساوي.