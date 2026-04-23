فاروق جعفر: مباريات الزمالك وبيراميدز لا تحتمل حكمًا مصريًا

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك وبيراميدز في ظل الظروف الحالية لا تحتمل إدارة تحكيمية مصرية، مشددًا على أن مواجهات القمة مثل الزمالك وبيراميدز أو الزمالك والأهلي وكذلك الأهلي وبيراميدز يجب أن تدار بطاقم تحكيم أجنبي.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه يرى أن تلك المباريات تمثل فرصة لعدم الزج بالحكام المصريين في ضغوط كبيرة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان عليه حسم الأمر وتوفير طاقم تحكيم أجنبي حتى في حال عدم مطالبة الزمالك أو بيراميدز بذلك.

وأضاف جعفر أن الزمالك افتقد الروح والحماس في مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد مقارنة بمباراة الذهاب، موضحًا أن الحديث الذي سبق اللقاء أدى إلى حالة من التراخي لدى اللاعبين بعد تحقيق الفوز في الذهاب، رغم ضرورة الاستعداد بنفس القوة لمباراة العودة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك حاليًا إصرارًا كبيرًا على تحقيق الفوز، وأن الفريق يسير بشكل جيد هذا الموسم بفضل التنظيم داخل الملعب، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في الدعم والمساندة، والتي تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق الانتصارات.