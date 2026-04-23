رئيس التحرير
طه جبريل
فاروق جعفر: مباريات الزمالك وبيراميدز لا تحتمل حكمًا مصريًا

فاروق جعفر
فاروق جعفر
باسنتي ناجي

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك وبيراميدز في ظل الظروف الحالية لا تحتمل إدارة تحكيمية مصرية، مشددًا على أن مواجهات القمة مثل الزمالك وبيراميدز أو الزمالك والأهلي وكذلك الأهلي وبيراميدز يجب أن تدار بطاقم تحكيم أجنبي.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه يرى أن تلك المباريات تمثل فرصة لعدم الزج بالحكام المصريين في ضغوط كبيرة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان عليه حسم الأمر وتوفير طاقم تحكيم أجنبي حتى في حال عدم مطالبة الزمالك أو بيراميدز بذلك.

وأضاف جعفر أن الزمالك افتقد الروح والحماس في مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد مقارنة بمباراة الذهاب، موضحًا أن الحديث الذي سبق اللقاء أدى إلى حالة من التراخي لدى اللاعبين بعد تحقيق الفوز في الذهاب، رغم ضرورة الاستعداد بنفس القوة لمباراة العودة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك حاليًا إصرارًا كبيرًا على تحقيق الفوز، وأن الفريق يسير بشكل جيد هذا الموسم بفضل التنظيم داخل الملعب، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في الدعم والمساندة، والتي تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق الانتصارات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد