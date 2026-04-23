إبراهيم عادل: أرفض وصفي بـ"صلاح جديد".. وأسرتي تشجع هذا النادي
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة

ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لا تضع إطارًا زمنيًا محددًا لإنهاء التصعيد الجاري، مؤكدًا أن “التعجل ليس مطلوبًا” في ظل تعقيدات المشهد، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وأوضح ترامب أن أولويته تتمثل في التوصل إلى “اتفاق جيد يخدم الشعب الأمريكي”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران لا تزال خيارًا مطروحًا رغم التوترات القائمة. 

وأضاف أن بلاده تسعى لتحقيق نتائج “مستدامة وليست سريعة فقط”، في إشارة إلى تفضيل الإدارة الأمريكية نهج التفاوض طويل الأمد على الحلول المؤقتة.

وفي سياق حديثه، وصف ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه “رجل ذكي”، معربًا عن توقعه أن يشارك في جولات المحادثات المقبلة بين الطرفين. ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها إشارة إلى استمرار القنوات الدبلوماسية، رغم التوترات العسكرية والسياسية المتصاعدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الأمريكي–الإيراني تداخلًا بين مسارين متوازيين: الأول عسكري يتسم بالتصعيد وإجراءات الضغط، والثاني دبلوماسي يسعى إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة مفتوحة. 

كما تعكس تصريحات ترامب توجهًا براغماتيًا في إدارة الأزمة، حيث توازن الإدارة بين الضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية، والحفاظ على مساحة للحوار. 

ويُعد الإبقاء على خيار التفاوض مفتوحًا عنصرًا أساسيًا في هذه المقاربة، خاصة مع استمرار الوساطات الدولية والإقليمية.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

فاروق جعفر

فاروق جعفر: مباراة بيراميدز والزمالك تحسمها قراءة المدربين

شيكابالا

عمر عزب: شيكابالا رمز الزمالك وبيدعم فريق سلة باستمرار

أشرف قاسم

أشرف قاسم: انتقالات الأهلي والزمالك أصبحت طبيعية.. ومباراة بيراميدز تحسم في “نص الملعب”

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد