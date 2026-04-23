11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي، يتساءل المواطنون عن مواعيد غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي، فهل يستمر قرار الغلق للساعة ١١ م ؟ ام سيتم تعديل القرار و مع تغيير الساعة.

مجلس الوزراء يعلن تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت رئاسة الوزراء بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

مواعيد غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي

رغم تطبيق التوقيت الصيفي، لم تُعلن الحكومة حتى الآن عن أي تعديل جديد في مواعيد غلق المحلات، حيث يستمر العمل بالمواعيد الحالية، والتي تقضي بغلق المحلات العامة يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، وذلك حتى انتهاء الفترة المحددة للقرار في 27 أبريل الجاري.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم تطبيق قرار الغلق المبكر منذ نهاية مارس الماضي، ضمن خطة حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

غلق المحلات فى التوقيت الصيفي

يتساءل الكثيرون عن الموعد الرسمى لغلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفى يوم الجمعة المقبل، ولكن لم تُشر الحكومة إلى أى تغيير فى هذا الأمر حتى الآن، ليظل الموعد الرسمى لغلق المحلات هو الساعة 11 مساءً حتى انتهاء القرار فى 27 من أبريل الجارى.

موعد غلق المحلات

بحسب قرارات مجلس الوزراء، يستمر العمل بمواعيد غلق المحال عند الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل 2026، وهو الموعد المُحدّد لانتهاء القرار الاستثنائي.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت مواعيد عمل وغلق المحال والمطاعم خلال فترة تطبيق التوقيت الصيفى فى العام الماضى، وجاءت كالتالى:

المحال والمولات التجارية: من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وحتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات.

المطاعم والكافيهات: من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.

الورش داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.