بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يستعد المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة لتطبيق التوقيت الصيفي2026 في مصر رسمياً، خلال شهر أبريل ، والذي من المقرر تطبيقه يوم الجمعة المقبل .

مجلس الوزراء يعلن التوقيت الصيفي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك انفوجراف بشأن التوقيت الصيفي .

وأوضح أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ووفقًا للنظام المعمول به حاليًا، يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وهو ما يعني أن موعد تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في عام 2026 سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

ترشيد الكهرباء في مصر

ويأتي العمل بالتوقيت الصيفي في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود.

وقد أعادت مصر تطبيق هذا النظام بعد توقف دام سنوات، بهدف تقليل الضغط على شبكات الكهرباء والاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستهلاك العام.

تقديم الساعة

ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة خلال فصل الصيف، بهدف زيادة الاستفادة من ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة. وكانت الحكومة قد قررت إعادة تطبيق هذا النظام بعد توقف استمر 5 سنوات منذ عام 2018.

وجاءت الموافقة على عودة التوقيت الصيفي خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 231 المنعقد في 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وعند حلول الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، يتم تقديم التوقيت ساعة كاملة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00، وهو ما يؤدي إلى تقليل عدد ساعات اليوم بمقدار ساعة، ويستلزم الانتباه لضبط المواعيد المختلفة.

طريقة تغيير الساعة مع التوقيت الصيفي

عادًة ما تقوم معظم الهواتف الذكية بتحديث الوقت تلقائياً عند اتصالها بالإنترنت، وقد تحتاج بعض الأجهزة إلى تدخل يدوي، إليك خطوات ضبط ساعة الهاتف وفقًا للتوقيت الصيفي:

تغيير الساعة لمستخدمي الهواتف الذكية



- هواتف أندرويد «Android»:

اذهب إلى الإعدادات «Settings» ثم الإدارة العامة أو النظام.

اختر التاريخ والوقت.

إذا لم يتم التحديث تلقائياً، قم بتقديم الساعة يدوياً من 12:00 منتصف الليل لتصبح 1:00 صباحاً.

- هواتف آيفون «iPhone»:

من الإعدادات، اختر عام «General».

انتقل إلى التاريخ والوقت.

تأكد من تفعيل الضبط التلقائي، أو قم بزيادة ساعة واحدة يدوياً.

ضبط الساعة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

ادخل إلى الإعدادات ثم اختر الوقت واللغة «Time & Language».

تأكد من ضبط المنطقة الزمنية على توقيت القاهرة.

يمكنك تفعيل خيار تعيين الوقت تلقائيًا لضمان دقة التوقيت، أو الضغط على تغيير «Change» للتعديل اليدوي.

يُفضل إعادة تشغيل الجهاز بعد التعديل للتأكد من تحديث كافة البرامج والأنظمة.