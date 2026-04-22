بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026
موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026
رشا عوني

يستعد المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة لتطبيق التوقيت الصيفي2026 في مصر رسمياً، خلال شهر أبريل ، والذي من المقرر تطبيقه يوم الجمعة المقبل .

مجلس الوزراء يعلن التوقيت الصيفي 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك انفوجراف بشأن التوقيت الصيفي .

وأوضح أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ووفقًا للنظام المعمول به حاليًا، يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وهو ما يعني أن موعد تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في عام 2026 سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

ترشيد الكهرباء في مصر 

ويأتي العمل بالتوقيت الصيفي في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود.

وقد أعادت مصر تطبيق هذا النظام بعد توقف دام سنوات، بهدف تقليل الضغط على شبكات الكهرباء والاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستهلاك العام. 

تقديم الساعة 

ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة خلال فصل الصيف، بهدف زيادة الاستفادة من ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة. وكانت الحكومة قد قررت إعادة تطبيق هذا النظام بعد توقف استمر 5 سنوات منذ عام 2018.

وجاءت الموافقة على عودة التوقيت الصيفي خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 231 المنعقد في 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وعند حلول الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، يتم تقديم التوقيت ساعة كاملة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00، وهو ما يؤدي إلى تقليل عدد ساعات اليوم بمقدار ساعة، ويستلزم الانتباه لضبط المواعيد المختلفة.

طريقة تغيير الساعة مع التوقيت الصيفي 

عادًة ما تقوم معظم الهواتف الذكية بتحديث الوقت تلقائياً عند اتصالها بالإنترنت، وقد تحتاج بعض الأجهزة إلى تدخل يدوي، إليك خطوات ضبط ساعة الهاتف وفقًا للتوقيت الصيفي:

تغيير الساعة لمستخدمي الهواتف الذكية


- هواتف أندرويد «Android»:

اذهب إلى الإعدادات «Settings» ثم الإدارة العامة أو النظام.
اختر التاريخ والوقت.
إذا لم يتم التحديث تلقائياً، قم بتقديم الساعة يدوياً من 12:00 منتصف الليل لتصبح 1:00 صباحاً.

- هواتف آيفون «iPhone»:

من الإعدادات، اختر عام «General».
انتقل إلى التاريخ والوقت.
تأكد من تفعيل الضبط التلقائي، أو قم بزيادة ساعة واحدة يدوياً.

ضبط الساعة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

ادخل إلى الإعدادات ثم اختر الوقت واللغة «Time & Language».
تأكد من ضبط المنطقة الزمنية على توقيت القاهرة.
يمكنك تفعيل خيار تعيين الوقت تلقائيًا لضمان دقة التوقيت، أو الضغط على تغيير «Change» للتعديل اليدوي.

يُفضل إعادة تشغيل الجهاز بعد التعديل للتأكد من تحديث كافة البرامج والأنظمة.

التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي مواعيد المحلات بعد التوقيت الصيفي انتهاء التوقيت الشتوي تقديم الساعة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

اعراض سرطان القولون

5 علامات لا تتجاهلها.. أعراض سرطان القولون

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد