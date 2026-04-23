طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي وبمكونات بسيطة، مع اقتراح لنكهات أخرى لإرضاء كل الأذواق.

​المكونات الأساسية:

​2 كوب كريمة خفق سائلة (باردة جداً).

​1 علبة حليب مكثف محلى (حوالي 400 جرام).

​1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

​خطوات التحضير:

​خفق الكريمة: في وعاء عميق وبارد، اخفقي كريمة الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يتضاعف حجمها وتصبح ثقيلة ومتماسكة (تتشكل "قمم" صلبة).

​إضافة الحليب: أضيفي الحليب المكثف المحلى والفانيليا تدريجياً فوق الكريمة.

​الدمج بهدوء: قلبي المزيج بملعقة مسطحة (Spatula) من الأسفل للأعلى ببطء شديد حتى لا يخرج الهواء الذي تم إدخاله في الكريمة، حتى يتجانس الخليط تماماً.

​التجميد: صُبي الخليط في علبة محكمة الغلق، وساوي السطح.

​الانتظار: ضعي العلبة في "الفريزر" لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات (ويفضل ليلة كاملة) حتى يتماسك تماماً.

​أفكار لنكهات متنوعة:

​يمكنكِ تقسيم الخليط الأساسي وإضافة ما تحبين:

​آيس كريم مانجو: أضيفي كوب من بيوريه المانجو المركز (بدون ماء).

​آيس كريم شوكولاتة: أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام المنخول مع الخليط.

​آيس كريم بسكويت: أضيفي قطعاً صغيرة من بسكويت "الأوريو" أو "اللوتس" المطحون خشناً.

​استخدمي "معلقة الآيس كريم" لعمل كرات متناسقة.

