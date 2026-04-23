قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي وبمكونات بسيطة، مع اقتراح لنكهات أخرى لإرضاء كل الأذواق.

​المكونات الأساسية:

​2 كوب كريمة خفق سائلة (باردة جداً).

​1 علبة حليب مكثف محلى (حوالي 400 جرام).

​1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

​خطوات التحضير:

​خفق الكريمة: في وعاء عميق وبارد، اخفقي كريمة الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يتضاعف حجمها وتصبح ثقيلة ومتماسكة (تتشكل "قمم" صلبة).

​إضافة الحليب: أضيفي الحليب المكثف المحلى والفانيليا تدريجياً فوق الكريمة.

​الدمج بهدوء: قلبي المزيج بملعقة مسطحة (Spatula) من الأسفل للأعلى ببطء شديد حتى لا يخرج الهواء الذي تم إدخاله في الكريمة، حتى يتجانس الخليط تماماً.

​التجميد: صُبي الخليط في علبة محكمة الغلق، وساوي السطح.

​الانتظار: ضعي العلبة في "الفريزر" لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات (ويفضل ليلة كاملة) حتى يتماسك تماماً.

​أفكار لنكهات متنوعة:

​يمكنكِ تقسيم الخليط الأساسي وإضافة ما تحبين:

​آيس كريم مانجو: أضيفي كوب من بيوريه المانجو المركز (بدون ماء).

​آيس كريم شوكولاتة: أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام المنخول مع الخليط.

​آيس كريم بسكويت: أضيفي قطعاً صغيرة من بسكويت "الأوريو" أو "اللوتس" المطحون خشناً.

​استخدمي "معلقة الآيس كريم" لعمل كرات متناسقة.