إبراهيم عادل: أرفض وصفي بـ"صلاح جديد".. وأسرتي تشجع هذا النادي
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
بالصور

مهرجان أسوان للمرأة يناقش خيوط الهوية في الأزياء السينمائية بين مصر وإيطاليا

تقى الجيزاوي

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة اليوم الأربعاء، 22 إبريل ندوة حول خيوط الهوية في الأزياء السينمائية بين مصر وإيطاليا ، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الأزياء في السينما، وكيف تحدد الأزياء الشخصية السينمائية وتظهر بصمة بصرية تظل في الذاكرة.

وأكد الفيلم أن السينما والموضة دائما ما كانوا مرتبطين ونفس الأمر بين السينما والمجتمع فالتأثير سار في الاتجاهين وأوضح الفيلم أن السينما الإيطالية الزي فيها لا يميز الشخصية فقط ولكن يبنيها.

وقالت الدكتورة ميرفت أبو عوف إن الأزياء تعبر عن الجو العام لقصة الفيلم وبيئته من البداية، وسألت المخرج مجدي أحمد علي إلى أي مدى يتدخل في اختيار أزياء شخصيات أبطال أفلامه، وأجابها قائلاً : إن الازياء من أهم عناصر السينما، فيلم أمير الدهاء من وضع له الأزياء شادي عبد السلام فالأزياء تعبر عن الشخصية، وتحدث عن فيلم أسرار البنات وكيف حاول أن يجعله يرتدى أزياء تعبر عن الطبقة الوسطى واضطر في النهاية أن يحضر له قميصا أكبر من مقاسه بكثير حتى يبدو من الطبقة الوسطى.

وأشار إلى جانب آخر من الملابس وهو أن أحمد زكي كان يكره الدوبلاج لأنه لم يكن يرتدي ملابس الشخصية التي يتحدث باسمها، كما تحدث عن السينما الإيطالية وتحديدا أعمال "فليني" وكيف تعبر أزياء الشخصيات عن الحالة والقصة.

وقالت الفنانة أروى جودة : أنا أعتمد على الأزياء في تقمص الشخصية ففي مسلسل العهد قدمت راقصة وكانت أيضا مقاتلة فمصممة الملابس أعطتني ملابس مثل سندباد وهو ما لم يظهر في الكاميرا.

وقالت إن الشيء الذي ينقصنا أن نصنع أزياء واكسسوارات مصرية فرعونية لتعبر عن أصالتنا وفيلم كليوباترا من أهم النماذج التي تثبت ذلك.

وتحدثت ناتاسا ناسيا مديرة مشروع ديسيتا بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عن دور الأزياء في التعريف بالشخصيات والأفلام الإيطالية وكذلك الأزياء المميزة لصوفيا لورين وإليزابيث تايلور، وأكدت أن الأزياء قادرة عن التعبير عن حضور المرأة المميز في الأزياء.

وعن الحوار السينمائي بين مصر وإيطاليا تحدث تيبيربو كياري مدير المشروعات بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنماني عن التقارب بين الحضارتين المصرية والإيطالية والشعبين وهو ما يظهر في الثقافة والموسيقى وكذلك في السينما، وأكد أن السينما تقدم حوارا حضاريا كبيرا كما تحدث عن دور ستيفان روستي في مصر، وكذلك تأثير صلاح أبو سيف وشدد على أهمية دور السينما في الجمع والربط بين الثقافات.

وعن دور الأزياء في تحويل الشخصية بدون حوار قال المخرج مجدي أحمد علي أن هناك فيلم يتحدث عن سقوط الإمبراطورية الرومانية وأظهرت الأزياء كم البذخ الذي أدى للانهيار. وكذلك فيلم لفليني جعل فيه الرهبان يرتدون ملابس ملونة كأنهم في عرض أزياء وكذلك فيلم شيء من الخوف وملابس شادية التي يراها غير واقعية ولكنها أيقونة تعبر عن الشخصية دون كلام.

ولفتت ناتاشا إلى أن التقارب بين مصر وإيطاليا يظهر في مقارنة أزياء النساء في الأفلام المختلفة عبر العديد من المراحل.

وسبق الندوة مجموعة فقرات استعراضية لأعضاء السيرك القومي، وسط تفاعل جماهيري كبير من أهالي محافظة أسوان.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير الاوقاف

وزير الأوقاف يهنئ عمر صادق لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية

قيام الليل

فضل قيام الليل أفضل وقت له وعدد ركعاته وكيفية أدائه.. وأسرار استجابة الدعاء

د. على الله الجمال

"وجعل بينكم مودة ورحمة".. عالم بالأوقاف يوضح التفسير الدقيق للآية الكريمة

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد