مجموعة مصر.. مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم

أثارت تقارير صحفية حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن مقترح غير متوقع يتعلق ببطولة كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن مبعوثًا خاصًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح فكرة استبدال منتخب إيران بمنتخب إيطاليا في البطولة.

تفاصيل المقترح وأهدافه السياسية

وبحسب المصادر، فإن المقترح جاء ضمن مساعٍ لتحسين العلاقات بين الإدارة الأمريكية ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خاصة بعد التوترات الأخيرة المرتبطة بتصريحات سياسية ودينية حول الحرب مع إيران.

وأكد المبعوث الأمريكي باولو زامبولي أنه ناقش الفكرة مع ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مشيرًا إلى أن مشاركة إيطاليا ستكون “حلمًا” نظرًا لتاريخها العريق في البطولة.

إيطاليا بين التاريخ والإقصاء

ورغم القيمة الكبيرة للمنتخب الإيطالي، الذي تُوج بكأس العالم أربع مرات، إلا أنه فشل مؤخرًا في التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارته في الملحق الأوروبي أمام منتخب البوسنة والهرسك. وهو ما يجعل المقترح مثيرًا للجدل من الناحية الرياضية، إذ يعتمد على اعتبارات غير فنية.

موقف إيران وردود الفعل المنتظرة

في المقابل، أكدت إيران استعدادها للمشاركة في البطولة، مشددة على التزامها باللوائح.

كما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الإيراني ينتظر رد الفيفا بشأن إمكانية نقل مبارياته خارج الولايات المتحدة، في ظل بعض التوترات السياسية.

صمت رسمي وترقب دولي

حتى الآن، لم تصدر أي ردود رسمية من البيت الأبيض أو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادين الإيطالي والإيراني.

وبينما يبقى الخبر غير مؤكد بشكل كامل، فإن طرح مثل هذه الفكرة يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول تداخل السياسة بالرياضة، وتأثيرها على نزاهة المنافسات الدولية.