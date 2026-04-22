الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة لأنشيلوتي قبل كأس العالم 2026 بسبب إصابة هذا اللاعب

حمزة شعيب

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة قد تحرمه من المشاركة في المونديال.

وجاءت الإصابة خلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج”، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، حيث اضطر اللاعب الشاب إستيفاو لمغادرة اللقاء مبكرًا في الشوط الأول بسبب آلام عضلية قوية.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسط شكوك كبيرة حول لحاقه ببطولة كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إستيفاو، البالغ من العمر 18 عامًا، يعاني من إصابة من الدرجة الرابعة في أوتار الركبة، ما يجعل فرص مشاركته في البطولة ضعيفة للغاية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو، حيث يبدأ منتخب البرازيل مشواره بمواجهة منتخب المغرب يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان اللاعب قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في مارس الماضي بسبب إصابة سابقة، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة بعد مشاركته في عدد محدود من المباريات، ما يزيد من الغموض حول موقفه من التواجد في المونديال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: غدًا افتتاح 9 مصانع جديدة باستثمارات ضخمة في قناة السويس| تفاصيل

الاقتصاد العالمي.

حسام الدين حسين: الموازنة الجديدة تواجه تحديات التوترات العالمية

أحمد موسى

أحمد موسى: التصنيع هو الأساس الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد