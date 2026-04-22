صدمة لأنشيلوتي قبل كأس العالم 2026 بسبب إصابة هذا اللاعب

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة قد تحرمه من المشاركة في المونديال.

وجاءت الإصابة خلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج”، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، حيث اضطر اللاعب الشاب إستيفاو لمغادرة اللقاء مبكرًا في الشوط الأول بسبب آلام عضلية قوية.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسط شكوك كبيرة حول لحاقه ببطولة كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إستيفاو، البالغ من العمر 18 عامًا، يعاني من إصابة من الدرجة الرابعة في أوتار الركبة، ما يجعل فرص مشاركته في البطولة ضعيفة للغاية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو، حيث يبدأ منتخب البرازيل مشواره بمواجهة منتخب المغرب يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان اللاعب قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في مارس الماضي بسبب إصابة سابقة، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة بعد مشاركته في عدد محدود من المباريات، ما يزيد من الغموض حول موقفه من التواجد في المونديال.