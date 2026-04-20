الاتحاد المغربي في ورطة قبل كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية مغربية عن وجود حالة من الجدل داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، بسبب صعوبة إنهاء منافسات الدوري المحلي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وحسب ما أوردته صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن مسابقة الدوري لا تزال في منتصف طريقها تقريبًا، بعد نهاية الدور الأول، مع تبقي 15 جولة على حسم اللقب، ما يجعل الجدول الزمني في موقف معقد.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد المغربي يدرس تسريع نسق المباريات عبر إقامة جولة كل ثلاثة أيام، بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من الجولات قبل دخول المنتخب المغربي معسكر الإعداد للمونديال.

وحسب الخطة المطروحة، من المتوقع أن يتبقى خمس جولات فقط مع انطلاق كأس العالم في 13 يونيو المقبل، على أن تُستكمل بقية المباريات بعد نهاية البطولة العالمية.

تكمن الأزمة الأكبر في تحديد الأندية المغربية المشاركة في البطولات الأفريقية، مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في ظل عدم وضوح الآلية المعتمدة حتى الآن، سواء بالاعتماد على ترتيب الموسم الماضي أو نتائج الدور الأول الحالي.

ولا يزال الاتحاد المغربي لم يحسم قراره النهائي بشأن نظام التأهل، وسط ترقب كبير من الأندية المعنية لمعرفة مصير مشاركاتها القارية في الموسم المقبل.