الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

كشف اثري
كشف اثري
أحمد العيسوي

في واقعة أعادت تسليط الضوء على ثراء الأرض المصرية وعمق تاريخها، شهدت عزبة التل بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية اكتشافًا أثريًا لافتًا، بعدما عُثر على تمثال فرعوني ضخم مصنوع من الجرانيت الخالص، وذلك خلال أعمال حفر إنشائية كانت تُجرى بشكل روتيني. الاكتشاف، الذي جاء بالمصادفة، أثار حالة من الدهشة بين الأهالي، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة المنطقة وتاريخها المدفون.

تفاصيل الاكتشاف المفاجئ
بدأت القصة أثناء تنفيذ أعمال تطوير تابعة لقطاع الشباب والرياضة، حيث كان يجري تجهيز قطعة أرض لتسليمها إلى أحد الأندية الرياضية وتحويلها إلى ملعب حديث يخدم شباب المنطقة. وخلال أعمال الحفر، وعلى عمق يقل عن مترين، فوجئ العمال بظهور أجزاء من تمثال ضخم، ليتبين لاحقًا أنه تمثال فرعوني مصنوع بالكامل من الجرانيت.

اللافت في الأمر أن الاكتشاف لم يكن نتيجة بحث أثري منظم، بل جاء بشكل عفوي أثناء أعمال الحفر، مما يعكس احتمالية وجود كنوز أثرية أخرى لم تُكتشف بعد في المنطقة.

شهادات الأهالي: “دي أرض آثار من زمان”
أكد أحد أهالي المنطقة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن الموقع الذي شهد الاكتشاف معروف منذ سنوات طويلة باسم “تل فرعون” أو “عزبة التل”، مشيرًا إلى أن الأهالي كانوا يدركون تاريخ المكان.

وأضاف أن الأرض كانت تُستخدم كمكان لإقامة الدورات الرمضانية لكرة القدم، حيث اعتاد الشباب اللعب عليها لسنوات، قبل أن تتجه النية مؤخرًا إلى تطويرها وتحويلها إلى ملعب رياضي تحت إشراف الجهات المختصة.

وأوضح أن المنطقة تتميز بطبيعة مرتفعة قليلًا عن الأراضي المحيطة، وهو ما جعلها تبدو كـ “تل” أثري، لافتًا إلى أن أجزاءً منها كانت تضم بيوتًا قديمة، بينما تُصنف في الأساس كأرض تابعة للدولة.

تاريخ مدفون تحت الأقدام
وأشار الأهالي إلى أن المعرفة بكون المنطقة أثرية كانت متداولة بينهم، لكن لم يكن هناك أي تحرك فعلي للكشف عنها بالشكل الذي أحدثه هذا الاكتشاف. ويُرجح أن التمثال المكتشف ليس سوى جزء من موقع أثري أكبر قد يحمل في طياته الكثير من الأسرار المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة.

كما أكد الشاهد أن أعمال الحفر كانت تُجرى بشكل علني وأمام أعين الجميع، وتحت إشراف الدولة، مما يعزز من مصداقية الواقعة ويؤكد أنها تمت في إطار رسمي ومنظم.


يُعيد هذا الاكتشاف التأكيد على أن أرض مصر لا تزال تخفي بين طياتها الكثير من الكنوز التي لم تُكشف بعد، وأن الصدفة قد تقود أحيانًا إلى اكتشافات تغير نظرتنا إلى أماكن اعتدنا رؤيتها بشكل يومي.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

أرشيفية

ألمانيا تحث إيران على اغتنام محادثات السلام مع واشنطن

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

أرشيفية

مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد