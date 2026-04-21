قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

اتحاد العاصمة
أحمد أيمن

تلقى فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما قد يؤثر على استعداداته الفنية قبل هذا اللقاء الحاسم.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

وانتزع فريق اتحاد العاصمة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي، بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال يومي 9 و16 من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 في الجزائر، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 16 من ذات الشهر في القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

ضربة قوية لفريق اتحاد العاصمة 

تلقى فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ضربة قوية بعد تأكد غياب أحد أبرز لاعبي الفريق، أحمد الخالدي، عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، عقب حصوله على إنذارين خلال مشوار البطولة، وهو ما يفرض عليه الغياب تلقائيًا وفقًا للوائح المعتمدة. 

ويمثل غياب الخالدي خسارة كبيرة للفريق الجزائري، نظرًا لدوره المؤثر في الخط الهجومي، حيث كان من العناصر الحاسمة التي ساهمت في وصول اتحاد العاصمة إلى المباراة النهائية. 

وبرز اللاعب بشكل لافت خلال الأدوار السابقة، وكان له دور مباشر في حسم بعض المواجهات المهمة، من بينها تسجيله هدف فريقه أمام أولمبيك آسفي في نصف النهائي. 

وتأتي هذه الضربة في توقيت حساس للغاية، إذ يستعد الفريق لمواجهة خصم قوي بحجم الزمالك، الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية، ما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الجزائري في ظل غياب أحد مفاتيح لعبه الأساسية.

وتضع هذه التطورات الجهاز الفني لاتحاد العاصمة أمام تحدٍ كبير لإيجاد البديل المناسب، خاصة أن المباراة تتطلب جاهزية كاملة على المستويين الفني والذهني، في ظل أهمية اللقب للفريقين.

في المقابل، قد يستفيد الزمالك من هذا الغياب، إذ يمنحه ذلك أفضلية نسبية قبل المواجهة، لكنه سيظل مطالبًا بالحذر، خاصة أن الفريق الجزائري أظهر قوة واضحة خلال مشواره في البطولة، ونجح في تجاوز عقبات صعبة للوصول إلى النهائي.

