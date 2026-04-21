تاريخ مواجهات الزمالك وبيرميدز قبل موقعة الدوري

تتجه أنظار عشاق الدوري المصري للمواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل 23 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بقيادة مدربه الحالي معتمد جمال إذ أنه يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة ويليه بيراميذ في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وسط تطلع لاعبي الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط وتثبيت أقدامه على قمة جدول الترتيب بقيادة كرونوسلاف يورشيتش.

التقى فريق الزمالك وبيراميدز أكثر من 20 مباراة في مختلف البطولات وظهر تفوق بارز للفارس الأبيض حيث حقق الفوز في 12 مباراة في حين فاز بيراميدز في لقائيين وحيديين وتعادل في في 6 مباريات وسجل الزمالك 32 هدفًا في شباك الفريق البترولي يقابلهما 18 هدفًا في شباك الفارس الأبيض.

الزمالك في كأس الكونفدرلية الإفريقية

حقق الزمالك فوزًا ثمينًا وحجز بطاقة التأهل للدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة إياب الدور نصف النهائي على حساب شباب بلوزداد وتقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم9 مايو مع نظيرة اتحاد العاصمة بالجزائر في حين يقابلها مباراة الإياب يوم 16 من نفس الشهر بالقاهرة.