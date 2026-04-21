إصابة يوسف بلعمري وغيابه عن لقاء الزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إصابة اللاعب يوسف بلعمري وغيابه عن لقاء الزمالك وبيراميدز.

وكتب الدردير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "رسمياً: إصابة يوسف بلعمري ويغيب عن لقاء الزمالك وبيراميدز".

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب يوسف بلعمري أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الضامة اليسرى.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

وكان بلعمري قد غاب عن مباراة الأهلي وزد الودية التي أقيمت أمس، الاثنين، على ملعب التتش، بسبب الإصابة، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.