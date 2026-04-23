سعر الدولار اليوم الأربعاء.. هدوء نسبي واستقرار عند مستويات مرتفعة

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء استمرار التحركات التصاعدية، مع استقرار نسبي عند مستويات مرتفعة داخل أغلب البنوك، مقارنة بتعاملات يوم أمس الثلاثاء.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم جاء سعر الدولار كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.944 جنيه للشراء و52.081 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك مصر نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في QNB الأهلي نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل 51.95 جنيه للشراء و52.013 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل 51.893 جنيه للشراء و51.992 جنيه للبيع.