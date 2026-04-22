الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مكاسب جديدة للذهب عالميًا مع تراجع الدولار وهدوء التوترات

أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء
أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مستفيدة من تراجع ضغوط السوق وضعف الدولار عقب تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، ‌الأمر الذي عزز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4756.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.2 بالمئة إلى 4774.60 دولار، وذلك وفقاً ل "رويترز".

وقال نيتيش شاه محلل السلع الأولية في ويزدوم تري "يشهد الذهب ارتفاعا متزامنا ⁠مع معظم الأصول المحفوفة بالمخاطر في الوقت الراهن".

وارتفعت الأسهم وتراجع الدولار وحومت أسعار النفط عند مستوى يقل بقليل من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى للسماح بمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح اليوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت منذ شهرين، ستوافقان على ذلك.

وقال ترامب ‌إن ⁠البحرية الأمريكية ستواصل حصارها للتجارة الإيرانية عبر البحر، وهو ما تعتبره طهران عملا حربيا.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج التضخم. وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، ⁠مما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر.

وقال كيفن وارش المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إنه لم يقطع أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، ⁠محاولا طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يبحثون تأكيد تعيينه رئيسا للبنك المركزي بأنه سيتخذ القرارات بشكل مستقل عن البيت الأبيض أثناء سعيه لإجراء ⁠إصلاحات شاملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 77.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2069.94 دولار، وصعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1568.30 دولار.

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

