بين الحرارة والأتربة.. الأرصاد تُطلق إنذارا جويا لـ 5 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 24 أبريل وحتى الثلاثاء 28 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لا سيما يومي الجمعة والسبت.

توقعات الطقس والظواهر الجوية:

أوضح بيان الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للبرودة إلى معتدل في الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، ويصل إلى "شديد الحرارة" على مناطق جنوب الصعيد، مع عودة الطقس مائلاً للبرودة إلى معتدل خلال فترات الليل.

تحذيرات من الشبورة والرياح:

حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط للرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مؤكدة أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم، سيوة، ومطروح)، ويصاحب ذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء من الأحد وحتى الثلاثاء.

درجات الحرارة (العظمى):

القاهرة والوجه البحري: تبدأ بـ 30 درجة الجمعة، وتصل لذروتها السبت بـ 32 درجة، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى 26 درجة يوم الثلاثاء.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 28 درجة الجمعة و22 درجة الثلاثاء.

شمال الصعيد: يشهد ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى 35 درجة يوم السبت، قبل أن يتراجع إلى 27 درجة الثلاثاء.

جنوب الصعيد: يبقى الطقس شديد الحرارة، حيث تسجل العظمى 38 درجة يومي السبت والأحد، وتنخفض إلى 32 درجة بحلول الثلاثاء.

نصيحة الأرصاد:

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة المتابعة المستمرة لتحديثات الحالة الجوية، نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية أو نشاط الرياح المثيرة للأتربة.