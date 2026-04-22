الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد: طقس الغد حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس حار على أغلب الأنحاء، وليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار ، واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 24 17

طنطا 29 17

دمياط 24 16

بورسعيد 24 17

الاسماعيلية 30 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 29 13

كاترين 25 10

الطور 28 20

طابا 29 15

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 30 17

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 31 17

سيوة 31 16

رأس غارب 30 18

سفاجا 32 19

مرسى علم 33 19

الشلاتين 32 20

حلايب 28 22

أبو رماد 33 18

مرسى حميرة 30 20

أبرق 32 19

جبل علبة 32 19

رأس حدربة 28 22

الفيوم 31 16

بني سويف 31 15

المنيا 32 16

أسيوط 32 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 19

الوادى الجديد 33 18

أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 36 26

المدينة 35 22

الرياض 31 19

المنامة 27 23

أبوظبى 33 25

الدوحة 31 24

الكويت 29 20

دمشق 23 09

بيروت 20 15

عمان 24 09

القدس 23 09

غزة 21 13

بغداد 30 19

مسقط 31 28

صنعاء 27 12

الخرطوم 38 23

طرابلس 24 16

تونس 22 11

الجزائر 20 14

الرباط 22 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 16 07

إسلام آباد 35 21

نيودلهى 41 26

جاكرتا 34 24

بكين 25 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 19 12

أثينا 15 08

روما 21 09

باريس 22 08

مدريد 28 14

برلين 17 05

لندن 19 07

مونتريال 11 01

موسكو 05 00

نيويورك 22 11

واشنطن 26 12

نواكشوط 26 18

أديس أبابا 25 14

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

كاف

كاف يحيل ملف أحداث مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة إلى لجنة الانضباط

امم افريقيا

كأس أمم إفريقيا 2027 مهددة بالنقل إلى جنوب إفريقيا

الريان القطري

الريان يطرق أبواب التاريخ في دوري أبطال الخليج

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

