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تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها

تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
هاجر رزق

أعلن الجيش الباكستاني تحطم مروحية من طراز مي-17 تابعة له بسبب عطل فني في منطقة كشمير الباكستانية.


وأسفر الحادث عن مقتل جميع أفراد الطاقم العسكري على متن المروحية، فيما ولم يكشف الجيش على الفور عن عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة مظفر أباد، عاصمة المنطقة، وذلك أثناء احتجاجات وإضراب دعت إليها "لجنة العمل الشعبي المشتركة"، وهو تحالف تم حظره مؤخرا يضم جماعات مختلفة. ولم يشير الجيش إلى أي رابط بين الاحتجاج والحادث.
وقال الجيش: "فرق الإنقاذ والإغاثة وصلت فورا إلى موقع التحطم"، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.

ووفقاً للبيان، أعرب قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، وقدم تعازيه لعائلات القتلى.
 

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