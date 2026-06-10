مغادرة دفعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح بعد استكمال علاجهم

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الساعات الأولى من صباح هذا اليوم شهدت اصطفاف عشرات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن القافلة الـ211 من سلسلة قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، والتي يعمل على تسييرها وتجهيزها الهلال الأحمر المصري منذ يوليو من العام الماضي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة ضمّت اليوم أكثر من 2300 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تنوعت ما بين السلال الغذائية والمواد التموينية، إضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، وكذلك المواد البترولية اللازمة لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل القطاع.

أضاف أن جزءًا كبيرًا من هذه الشاحنات، التي تم الدفع بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، عاد دون أن يفرغ حمولته، ما يعكس استمرار العراقيل والتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بعبور الأفراد من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية وبالعكس، شهد الجانب المصري من معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة، وهم من كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر وحتى الآن، حيث لا يزال عدد من المصابين والجرحى يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وتابع: "قد أنهى هؤلاء العائدون إجراءاتهم الورقية الخاصة بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية، وعبروا بالفعل إلى الجانب الآخر من معبر رفح، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة".