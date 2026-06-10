جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال "حماس" ونائبه في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اغتيال رئيس شبكة تحويل الأموال التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ونائبه، إثر غارة جوية شمال القطاع.



وقال الجيش في بيان مشترك، إنه تم اغتيال "خضر الجماصي" رئيس الشبكة، ونائبه "محمد حرزين"، بضربة جوية دقيقة، الأحد الماضي، بعد أن كانا يديران شبكة من الصرافين تضم عشرات الأشخاص، نقلت عبرهم عشرات الملايين من الدولارات للجناح العسكري للحركة خلال الحرب.

وأضاف البيان أن هذه الأموال كانت تستخدم لدفع رواتب عناصر "حماس"، ودعم عمليات التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.

وأشار الجيش إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين ماليين بارزين في الحركة خلال العام الماضي، بينهم "فراس مشهراوي" و"إيهاب خريزم"، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات لتقليل المخاطر على المدنيين باستخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية.

وأكد الجيش استمرار قواته المنتشرة جنوب القطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في العمل لإزالة أي تهديد فوري.