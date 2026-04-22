تجربة لا تُنسى وذكريات مميزة.. حسين فهمي يعلن انتهاء تصوير فيلمه في الصين

كشف الفنان حسين فهمي عن انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية، والذي تم تصويره في الصين، مؤكدًا أنها تجربة استثنائية ستظل عالقة في ذاكرته.

وكتب حسين فهمي عبر حسابه على إنستجرام: "نهاية تصوير فيلمي بالصين الذي ترك لي ذكريات جميلة، والعلاقة الجميلة التي تكونت بيني وبين صناع الفيلم، والمدة المميزة التي مرت بي، وزرتها خلالها الصين، تركت أثرًا وذكريات جميلة لن أنساها أبدا".

وأضاف: “بانتظار تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وشكرا جزيلا لكل من قابلتهم في هذه الفترة، والمدة الزمنية المميزة التي استمتعت بها في الصين”.

واختتم: “لقد قمت بالتصوير في أغلب مدن العالم، ولكن هذه هي المرة الأولى بهذا البلد المميز الذي ترك لي ذكريات جميلة ومميزة جدا”.

ومن جهتها، كشفت “رزان ليو” المنتج الفني للفيلم الوثائقي حسين فهمي في الصين، عن أنه يدف إلى تعزيز الروابط بين حضارة البلدين.

وقالت “رزان ليو” في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور"،: "بدأت دراسة اللغة العربية في الجامعة".

وأضافت رزان ليو: "العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر وصلت للعام الـ 70، وهي علاقات تاريخية وممتدة".

وتابعت رزان ليو: "الفيلم الوثائقي «حسين فهمي في الصين» مجرد بداية لسلسلة من أعمال لتعزيز الروابط بين مصر والصين".

وأكملت رزان ليو: "حسين فهمي فنان كبير، ومشاركته في الفيلم الوثائقي؛ شرف كبير بالنسبة لنا، وهو يعمل منذ سنوات على تبادل الثقافات بين الدول، وهو شخصية مثقفة للغاية ومعروف عربيا".