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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 51.91 جنيه.. آخر تحديث لسعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه استقراره في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026 بمختلف البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية؛ استقرت تداولات الدولار داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل سعر ثاني أقل دولار 51.9 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنوك "سايب، قناة السويس".

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