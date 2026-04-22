«أنا بتاع المكان».. حسن الخلعي يكشف سر نجاحه مع كل الفئات

قال حسن الخلعي، نجم الأغنية الشعبية "سطلانة"، إنه لا يرتبط بمكان معين للغناء، مؤكدًا أنه يشعر بالسيطرة على أي مسرح يقف عليه بمجرد حمله للميكروفون، مضيفًا: «في أي حتة بمسك المايك أنا بتاع المكان».

التعامل مع مختلف الطبقات

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يغني لكافة الفئات الاجتماعية دون استثناء، مشيرًا إلى قدرته على التعامل مع مختلف الطبقات، سواء (A) أو (B) أو (C)، بفضل خبرته وفهمه لطبيعة الجمهور.

وأكد أن سر نجاح المطرب لا يقتصر على الصوت فقط، بل يعتمد على القدرة على «قراءة الجمهور» ومعرفة ما يناسبهم، موضحًا أن هذه المهارة تُعد موهبة يمنحها الله للفنان.

فهم الجمهور والتفاعل معه

وأشار إلى أن الثقافة تلعب دورًا مهمًا في تشكيل وعي الفنان، حيث تساعده على فهم الجمهور والتفاعل معه بالشكل المناسب، وهو ما يميز المطرب الذكي عن التقليدي.

وأضاف أن القبول الجماهيري هو الأساس الحقيقي للنجاح، قائلاً إن «القبول من عند ربنا» يأتي قبل تقييم الصوت أو الأغاني، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل مع الفنان.