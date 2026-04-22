قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يفلت من الهزيمة أمام إنبي في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم في مصر 22 أبريل 2026 بنهاية التعاملات
الصومال يتطلع للاستفادة من التجربة الفنلندية في التعليم والتكنولوجيا والحوكمة
رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: ملحمة وطنية تتجدد بالتنمية والوفاء
مُزايدة علنية على المبنى الإداري المجاور لجراج الأوبرا بمحافظة القاهرة | تفاصيل
طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو
تجربة لا تُنسى وذكريات مميزة.. حسين فهمي يعلن انتهاء تصوير فيلمه في الصين
أكثر من 1000 فنان يدعون إلى مقاطعة «يوروفيجن» رفضًا لمشاركة إسرائيل
سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد سموحة في الدوري المصري
رسميا.. تشيلسي يعلن إقالة مدربه روسينيور
الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: الرئيس ترامب يُحدّد سقفًا زمنيًا ويواصل التهديد بالحصار|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسن الخلعي: النادي الأهلي وراء الانفجار العالمي لأغنية «سطلانة»

محمد البدوي

أكد حسن الخلعي، نجم الأغنية الشعبية «سطلانة»، أن لاعبي النادي الأهلي كانوا العامل الأساسي في انتشار الأغنية، مؤكدًا: «هما الأساس بصراحة ومش هنكدب».

 احتفالات لاعبي الأهلي 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مشاهد احتفالات لاعبي الأهلي بالأغنية داخل غرفة الملابس ساهمت بشكل كبير في وصولها إلى جمهور واسع، ما ساعد على تحقيقها انتشارًا كبيرًا.

كشف عن موقف سابق جمعه مع عدد من الفنانين، حيث أشار إلى أنه والليثي وعبدالباسط وعم حمدي باتشان كانوا قد عرضوا إحياء حفل زفاف اللاعب طاهر محمد طاهر مجانًا.

وأوضح أن الأغنية تم تقديمها في البداية ضمن فيلم مع المنتج أحمد السبكي، لافتًا إلى أن فريق العمل لم يكن يعلم مصيرها أو مدى نجاحها عند طرحها.

فيلم للفنان علي ربيع

وأكد أن «سطلانة» كانت متعوبًا عليها بشكل كبير، لكن توقعات الفريق لم تتحقق في البداية، خاصة مع عرضها ضمن فيلم للفنان علي ربيع، حيث لم تحقق النجاح المنتظر وقتها.

أشار إلى أن النجاح الحقيقي للأغنية جاء بشكل مفاجئ لاحقًا، موضحًا أن ذلك يعكس أهمية الثقة في توقيت النجاح، قائلاً إن «ربنا بيبقى شايلك حاجة أحسن».
 

سطلانة حسن الخلعي الأهلي النادي الأهلي لاعبي الأهلي علي ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

قافله طبيه

الدقهلية.. 1466 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية المجانية بالرحمانية

ارشيفيه

من بينهم رضيعة.. إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

صورة ارشيفية

تفاصيل العثور على جثة شاب غرقًا بمنطقة الصيد في بورسعيد

بالصور

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

المزيد