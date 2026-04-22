حسن الخلعي: النادي الأهلي وراء الانفجار العالمي لأغنية «سطلانة»

أكد حسن الخلعي، نجم الأغنية الشعبية «سطلانة»، أن لاعبي النادي الأهلي كانوا العامل الأساسي في انتشار الأغنية، مؤكدًا: «هما الأساس بصراحة ومش هنكدب».

احتفالات لاعبي الأهلي

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مشاهد احتفالات لاعبي الأهلي بالأغنية داخل غرفة الملابس ساهمت بشكل كبير في وصولها إلى جمهور واسع، ما ساعد على تحقيقها انتشارًا كبيرًا.

كشف عن موقف سابق جمعه مع عدد من الفنانين، حيث أشار إلى أنه والليثي وعبدالباسط وعم حمدي باتشان كانوا قد عرضوا إحياء حفل زفاف اللاعب طاهر محمد طاهر مجانًا.

وأوضح أن الأغنية تم تقديمها في البداية ضمن فيلم مع المنتج أحمد السبكي، لافتًا إلى أن فريق العمل لم يكن يعلم مصيرها أو مدى نجاحها عند طرحها.

فيلم للفنان علي ربيع

وأكد أن «سطلانة» كانت متعوبًا عليها بشكل كبير، لكن توقعات الفريق لم تتحقق في البداية، خاصة مع عرضها ضمن فيلم للفنان علي ربيع، حيث لم تحقق النجاح المنتظر وقتها.

أشار إلى أن النجاح الحقيقي للأغنية جاء بشكل مفاجئ لاحقًا، موضحًا أن ذلك يعكس أهمية الثقة في توقيت النجاح، قائلاً إن «ربنا بيبقى شايلك حاجة أحسن».

