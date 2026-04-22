أكثر من 1000 فنان يدعون إلى مقاطعة «يوروفيجن» رفضًا لمشاركة إسرائيل

دعا أكثر من ألف موسيقي حول العالم إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في مايو في فيينا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وجمعت الرسالة، المنشورة على موقع حركة "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، أكثر من 1100 توقيع بحلول الثلاثاء.

ومعظم الموقعين فنانون متعاقدون مع شركات إنتاج صغيرة ومتوسطة الحجم، لكن من بينهم مجموعات ومغنون مشهورون مثل ماسيف أتاك ونيكاب وماكلمور وروجر واترز.

ويدعو الموقعون إلى استبعاد هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) التي "أصبحت متواطئة في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل".

ووقع الاختيار على المغني الفرنسي الإسرائيلي نوام بيتان (27 عاما) لتمثيل إسرائيل حيث تحظى المسابقة بمتابعة كبيرة ويحظى مرشحوها بدعم كبير.

وتتعرض مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي تحتفل بنسختها السبعين هذا العام، لأكبر مقاطعة في تاريخها بسبب مشاركة إسرائيل.

وأعلنت هيئات البث من إسبانيا وآيرلندا وأيسلندا وهولندا وسلوفينيا انسحابها.

وانتقدت الدول المنسحبة الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة في غزة بعد هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

فازت إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية أربع مرات، كان آخرها عام 2018.