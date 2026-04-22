حادثة غامضة.. العثور على جـ ثة جندي وسط إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بالعثور على جثة جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي وسط إسرائيل.

وبحسب جيش الاحتلال، فتحت شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابسات وفاته.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل جاهزة لمواجهة مختلف السيناريوهات، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية في حالة تأهب دائم، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه بعناصر تشغيل منظومة القبة الحديدية في تلال القدس المحتلة، حيث اطلع على آلية عمل البطاريات المنتشرة في محيط المدينة.

وفي رسالة نشرها عبر تطبيق "تيليجرام"، حرص نتنياهو على إبراز مستوى الاستعداد العسكري، قائلاً إن إسرائيل "مستعدة لأي سيناريو"، في إشارة إلى تصاعد التوترات والحاجة إلى الجاهزية الكاملة لمختلف التحديات المحتملة.